Минфин США заявил, что американцы помогают России обходить потолок цен на «черное золото»

В Вашингтоне обнаружили возможный обход Россией установленного западными странами потолка цен на нефть через тихоокеанские порты. Выяснилось, что его осуществление может происходить при поддержке американских лиц. Об этом пишет РИА Новости.
«Управление контроля за иностранными активами министерства финансов (OFAC) в курсе сообщений о том, что нефть из нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и другая нефть, экспортируемая через тихоокеанские порты в России, такие как Козьмино, может торговаться выше лимита и может использовать скрытые услуги лиц из США», — сообщает Минфин США.
В министерстве отмечают, что американцы, возможно, не знают о взаимодействии скрытой услуги с российской нефтью. Поскольку лица, вовлеченные в операции и не относящиеся к США, могут давать ложную или неполную документацию.
По данным американского минфина, несколько танкеров с «черным золотом» могут манипулировать автоматическими системами идентификации, чтобы скрыть факт нахождения в Козьмино или других портах России.
По их мнению, чтобы скрыть российское происхождение энергоносителей, они могут применять маскировку перегрузки нефти с танкера на танкер.
Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Urals вышла на комфортный для российского бюджета уровень.