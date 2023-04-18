«Расстрелянный» в расследовании Осечкина боец ЧВК «Вагнер» передал видеопривет пользователям Сети

«Сенсационное расследование» основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина✱ (физлицо, выполняющее функции иностранного агента) до сих пор вызывает множество вопросов. Так, он заявил о якобы «расстреле» бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Петрова (позывной Лоб), который в итоге сам смог выйти на связь с пользователями Сети.
На видео, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд», Петров коротко рассказал свою историю. По его словам, в свое время он прибыл с колонии строгого режима ИК №9 Новгородской области для службы в ЧВК «Вагнер».
«Человек, который говорит, что якобы меня расстреляли, это все бред. Я его сам не знаю. Я сижу перед вами, живой и здоровый. Всем привет», – рассказал Лоб.
Кроме того, в «расследовании» говорится, что «вагнеровцы» якобы расстреливали несовершеннолетних украинцев из-за националистических татуировок. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если хоть одно из обвинений в его адрес подтвердится, он готов лично понести ответственность по всей строгости закона.
«Но если не подтвердится, то я пришлю список из 30-40 человек, которые брызгают слюной, типа Косичкина (их там целый список, в том числе бежавших из России подонков), которых Генпрокуратура Украины обязуется мне передать для, так сказать, "справедливого суда" над этими людьми», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Он добавил, что этими людьми будут отнюдь не «мирные граждане» и уже тем более не подростки и дети. По словам Пригожина, он готов сотрудничать с Генпрокуратурой Украины по данной теме. Приступить предприниматель готов «немедленно».
Осечкин обещал, что после его «расследования» карьере основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «придет конец». Сам предприниматель смеялся, что действительно, «кончиками пальцев» чувствует, как карьера его «уничтожает».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами