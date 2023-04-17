США выделят 20 млн долларов для контроля финансовой помощи Украине

Соединенные Штаты потратят 20 млн долларов на усиление контроля за использованием выделяемых Киеву средств. Об этом сообщает американское агентство по международному развитию.
«Правительство США выделяет дополнительно 20 миллионов долларов на усиление прозрачности и надзора за прямой бюджетной поддержкой, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине», — говорится в сообщении агентства.
Подчеркивается, что средства укрепят ответственность Украины при использовании получаемой помощи от Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что американские чиновники заподозрили Киев в хищении военной и гуманитарной помощи.