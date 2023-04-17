Соединенные Штаты Америки вместе с сотрудниками готовят украинскую армию к контрнаступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает Newsweek.
«Силы Киева усиливают подразделения вокруг харьковского города Купянск "для нанесения удара", по словам полковника Виталия Киселева», — пишет журнал.
Согласно информации просочившихся в Сеть документов Пентагона, наступление будут осуществлять девять бригад десятого корпуса ВСУ. Их планируют вооружить 253 танками, 381 единицей механизированной техники, 480 автомобилями, 147 единицами артиллерии и 571 бронемашиной HMMWV.
Потеря Бахмута, по мнению Пентагона, для Вооруженных сил Украины станет настоящим психологическим ударом.
Ранее, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Россия готова к любому развитию событий и сможет дать достойный ответ на все действия Украины во время ее контрнаступления.