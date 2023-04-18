Телеведущая Виктория Боня впервые за долгое время откровенно пообщалась с бывшим мужем

Телеведущая поделилась, что недавняя встреча с бывшим супругом закончилась разговорами о личном. Виктория Боня решилась на общение, чтобы попросить прощение у Алекса за полную отдачу себя карьере и неспособности вкладываться в отношения. На что бывший муж звезды расплакался и признался, что все это время чувствовал себя одиноким.