Телеведущая Виктория Боня впервые за долгое время откровенно пообщалась с бывшим мужем

Виктория Боня рассказала, что ей удалось открыто поговорить со своим бывшим супругом Алексом Смерфитом.
Боня рассталась с Алексом шесть лет назад. За это время у них не было серьезных и откровенных разговоров, однако после расставания им удалось сохранить нормальные отношения.
Телеведущая поделилась, что недавняя встреча с бывшим супругом закончилась разговорами о личном. Виктория Боня решилась на общение, чтобы попросить прощение у Алекса за полную отдачу себя карьере и неспособности вкладываться в отношения. На что бывший муж звезды расплакался и признался, что все это время чувствовал себя одиноким.
Ранее Боня воссоединилась с экс-возлюбленным Смерфитом в честь дня рождения дочери Анжелины.