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Блогер Анастасия Ивлеева приобрела новый автомобиль за 30 млн рублей

Шоу-бизнес
Блогер Анастасия Ивлеева приобрела новый автомобиль за 30 млн рублей

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась радостной новостью в социальных сетях — девушка приобрела новый автомобиль за 30 млн рублей.

В Сети Ивлеева показала фотографию, на которой красуется рядом с «Ферарри-458 Италия». Она считается эксклюзивной моделью 2009–2015 годов выпуска. Цена такой машины варьируется от 20 до 30 миллионов.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева назвала город, в котором будет строить свою личную жизнь. Девушка написала в своих соцсетях, что в Питере один курьер моложе и симпатичнее другого.
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