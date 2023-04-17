Блогер Анастасия Ивлеева приобрела новый автомобиль за 30 млн рублей

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась радостной новостью в социальных сетях — девушка приобрела новый автомобиль за 30 млн рублей.
В Сети Ивлеева показала фотографию, на которой красуется рядом с «Ферарри-458 Италия». Она считается эксклюзивной моделью 2009–2015 годов выпуска. Цена такой машины варьируется от 20 до 30 миллионов.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева назвала город, в котором будет строить свою личную жизнь. Девушка написала в своих соцсетях, что в Питере один курьер моложе и симпатичнее другого.