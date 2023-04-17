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Глава Пентагона Ллойд Остин поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными

Армия
Глава Пентагона Ллойд Остин поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Минобороны США продолжает взаимодействовать с Белым домом и союзниками Вашингтона на самом высоком уровне, сообщает РИА Новости.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин поручил провести пересмотр процедуры обращения с секретными документами за 45 дней. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Напомним, Пентагон расследует утечку материалов, где говорится о состоянии украинских войск и планов Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению.

Ранее сообщалось, что ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона.
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