Американский представитель конгресса Маккарти: госдолг США стал тикающей бомбой, которая рванет из-за безответственности

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает, что американский государственный долг является тикающей бомбой, которая может взорваться из-за отсутствия ответственных действий. Об этом пишет РИА Новости.
Президент США Джо Байден ничего не сделал для решения проблемы с госдолгом, добавил Маккарти. Он также упомянул, что дефолт Соединенных Штатов также не является вариантом.
Белый дом требует от конгресса расширить лимиты заимствования денежных средств, предостерегая, что в обратном случае летом США не смогут покрыть долговые обязательства.
Джо Байден отказался от переговоров с Кевином Маккарти по поводу лимита госдолгов, требуя их автоматического повышения, как и в прошлые годы.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и российские дипломаты получили визы для визита в США на заседание Совбеза ООН.