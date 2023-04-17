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Американский представитель конгресса Маккарти: госдолг США стал тикающей бомбой, которая рванет из-за безответственности

Политика
Американский представитель конгресса Маккарти: госдолг США стал тикающей бомбой, которая рванет из-за безответственности

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает, что американский государственный долг является тикающей бомбой, которая может взорваться из-за отсутствия ответственных действий. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден ничего не сделал для решения проблемы с госдолгом, добавил Маккарти. Он также упомянул, что дефолт Соединенных Штатов также не является вариантом.

Белый дом требует от конгресса расширить лимиты заимствования денежных средств, предостерегая, что в обратном случае летом США не смогут покрыть долговые обязательства.

Джо Байден отказался от переговоров с Кевином Маккарти по поводу лимита госдолгов, требуя их автоматического повышения, как и в прошлые годы.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и российские дипломаты получили визы для визита в США на заседание Совбеза ООН.
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