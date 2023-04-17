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В Госдуме выступили с просьбой отменить концерты рэпера Jah Khalib из-за проукраинских взглядов музыканта

Шоу-бизнес
В Госдуме выступили с просьбой отменить концерты рэпера Jah Khalib из-за проукраинских взглядов музыканта

Представитель комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратору, мэрию Москвы и администрацию Санкт-Петербурга с просьбой запретить концерты рэп-исполнителя Jah Khalib, настоящее имя которого Бахтияр Мамедов. Об этом сообщает агентство RT.

Лантратова попросила власти не позволять исполнителю «зарабатывать на русских» и сообщила, что музыкант поддерживает ВСУ, о чем открыто заявляет в социальных сетях.

«Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие», — написал музыкант.

Он так же выразил украинцам свое восхищение. При этом Мамедов продолжает давать концерты в России. Ближайший концерт репера в Москве назначен на 23 апреля, в Петербурге на 25 апреля.

Ранее сообщалось, что рэпер GUF отменил все концерты и корпоративы в Москве после инцидента с женой.
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