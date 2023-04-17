Ученые проводят исследования Сатурна, чтобы понять возможна ли на нем жизнь

Уже многие годы ученые пытаются отыскать жизнь на других планетах. Самым возможным для жизни всегда считали Марс, но ученые на этом не останавливаются. Теперь исследуется Сатурн.
Было проведено большое исследование атмосферы и поверхности спутника Сатурна — Титана. Он меньше Марса, но именно на нем есть большие пространства поверхностной жидкости. Там есть моря и реки, которые состоят не из воды, а из метана и этана.
Атмосфера на Титане так же схожа с земной, но не с сегодняшней, а с той, которая была 2,8 миллиарда лет назад.
Ранее ученые представили самую детализированную на сегодняшний момент карту Марса.