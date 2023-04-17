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Комитет Государственной думы РФ одобрил поправку о принятии в гражданство контрактников-иностранцев

Общество
Комитет Государственной думы РФ одобрил поправку о принятии в гражданство контрактников-иностранцев

Речь идет о прохождении службы в Вооруженных силах России или других воинских формированиях, сообщает РИА Новости.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал поправку о принятии в гражданство России иностранцев. Документ разместили в базе данных Государственной думы.

В соответствии с документом, иностранный гражданин, заключивший контракт о прохождении службы в ВС РФ, а также в других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

Законопроект внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным еще в декабре 2021 года. Одновременно с законопроектом расширяются полномочия президента по определению лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России.

Ранее сообщалось, что «Новые люди» предложили упростить получение гражданства РФ этническими русскими.
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