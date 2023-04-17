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Балерина Анастасия Волочкова резко ответила журналистке Ксении Собчак на ее комментарии в свою сторону

Шоу-бизнес
Балерина Анастасия Волочкова резко ответила журналистке Ксении Собчак на ее комментарии в свою сторону

На днях в своем Telegram-канале Ксения Собчак опубликовала новость, что судебными приставами был наложен арест на три автомобиля, которые принадлежат Анастасии Волочковой.

Балерина эту новость отрицает. По этому поводу звезда сразу дала комментарий в своих социальных сетях. Он считает, что у Ксении Собчак до сих пор есть какое-то дело до артистки. И что это самый простой способ привлечь к себе внимание — упомянуть именитую звезду балета.

Как сообщает Анастасия, новость про автомобили — ложь и провокация, так как одну из машин, которые Ксения упомянула, давно угнали.

Ранее сообщалось, что балерина Волочкова намерена отсудить у Большого театра 95 миллионов рублей.
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