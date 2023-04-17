Балерина Анастасия Волочкова резко ответила журналистке Ксении Собчак на ее комментарии в свою сторону

Балерина эту новость отрицает. По этому поводу звезда сразу дала комментарий в своих социальных сетях. Он считает, что у Ксении Собчак до сих пор есть какое-то дело до артистки. И что это самый простой способ привлечь к себе внимание — упомянуть именитую звезду балета.