Балерина Анастасия Волочкова резко ответила журналистке Ксении Собчак на ее комментарии в свою сторону

На днях в своем Telegram-канале Ксения Собчак опубликовала новость, что судебными приставами был наложен арест на три автомобиля, которые принадлежат Анастасии Волочковой.
Балерина эту новость отрицает. По этому поводу звезда сразу дала комментарий в своих социальных сетях. Он считает, что у Ксении Собчак до сих пор есть какое-то дело до артистки. И что это самый простой способ привлечь к себе внимание — упомянуть именитую звезду балета.
Как сообщает Анастасия, новость про автомобили — ложь и провокация, так как одну из машин, которые Ксения упомянула, давно угнали.
Ранее сообщалось, что балерина Волочкова намерена отсудить у Большого театра 95 миллионов рублей.