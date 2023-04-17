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Представитель МИД РФ Мария Захарова: предатели и изменники получат по заслугам

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова: предатели и изменники получат по заслугам

Представитель Российского МИД Мария Захарова ответила на заявления американского и канадского посольства о том, что сегодняшнее решение суда в отношение осужденного по делу о госизмене Владимира Кара-Мурзы✱ это «попытка заглушить несогласных».

Дипломат сообщила, что действия США и Канады являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Она отметила, что западным странам «пора усвоить», что их попытки воздействовать на независимую судебную систему РФ и российские власти обречены на неудачу.

«Предатели и изменники, современные власовцы и бандеровцы, которым рукоплещут на Западе, получат по заслугам», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что иностранные кураторы не помогут предателям страны «избежать» законного судейства и уголовного наказания.

Ранее сообщалось, что публицист Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии по делу о госизмене.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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