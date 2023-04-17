Авиакомпания «Аэрофлот» планирует выполнять более 30 рейсов за день в летний период

Как уточняют в самой компании, с 1 июня из Москвы в Сочи будет совершаться до 20 рейсов в день. Ежедневно самолеты будут летать из таких городов, как Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Самара, Уфа и Челябинск.