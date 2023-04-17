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Авиакомпания «Аэрофлот» планирует выполнять более 30 рейсов за день в летний период

Общество
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует выполнять более 30 рейсов за день в летний период

«Аэрофлот» увеличит количество перелетов из 12 городов России в Сочи на летний период.

Компания планирует ежесуточно выполнять по 30 рейсов в течении лета. За счет этого, «Аэрофлот» предоставит более комфортные условия для перелета своим пассажирам.

Как уточняют в самой компании, с 1 июня из Москвы в Сочи будет совершаться до 20 рейсов в день. Ежедневно самолеты будут летать из таких городов, как Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Самара, Уфа и Челябинск.

Так же авиакомпания «Россия», которая вхожа в группу «Аэрофлот» увеличит частоту полетов в Сочи.

Ранее сообщалось, что первый самолет российского «Аэрофлота» отправился на техобслуживание в Иран.
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