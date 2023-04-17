В США арестовали двух сотрудников полиции Китая, распространявших пропаганду через фальшивые аккаунты

Министерство общественной безопасности КНР неоднократно грубейшим образом нарушала суверенитет США. Задержанные уничтожили все доказательства взаимодействия с полицией Китая, узнав о расследовании ФБР. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка.
Также, были предъявлены обвинения 34 сотрудникам правоохранительных органов КНР в преследовании политактивистов за рубежом, включая Нью-Йорк, — пишет RT.
Ранее сообщалось, что власти Китая игнорируют запросы США на диалог между странами по военной линии.