Министерство общественной безопасности КНР неоднократно грубейшим образом нарушала суверенитет США. Задержанные уничтожили все доказательства взаимодействия с полицией Китая, узнав о расследовании ФБР. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка.