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В США арестовали двух сотрудников полиции Китая, распространявших пропаганду через фальшивые аккаунты

Политика
В США арестовали двух сотрудников полиции Китая, распространявших пропаганду через фальшивые аккаунты

Министерство общественной безопасности КНР неоднократно грубейшим образом нарушала суверенитет США. Задержанные уничтожили все доказательства взаимодействия с полицией Китая, узнав о расследовании ФБР. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка.

Также, были предъявлены обвинения 34 сотрудникам правоохранительных органов КНР в преследовании политактивистов за рубежом, включая Нью-Йорк, — пишет RT.

Ранее сообщалось, что власти Китая игнорируют запросы США на диалог между странами по военной линии.
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