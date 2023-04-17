Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России

Мария Захарова предупредила дипломатов, разжигающих рознь в обществе, выдворением из РФ, передает РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия Британии, Соединенных Штатов и Канады, направленные на разжигание вражды в российском обществе, будут пресечены, а участвующие в подрывной деятельности дипломаты будут изгнаны из России.
«Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты выдворяться из России», — сказала Захарова.
Ранее российский дипломат Мария Захарова прокомментировала заявление Кирби об опасности для американских журналистов.