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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России

Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России

Мария Захарова предупредила дипломатов, разжигающих рознь в обществе, выдворением из РФ, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия Британии, Соединенных Штатов и Канады, направленные на разжигание вражды в российском обществе, будут пресечены, а участвующие в подрывной деятельности дипломаты будут изгнаны из России.

«Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты выдворяться из России», — сказала Захарова.

Ранее российский дипломат Мария Захарова прокомментировала заявление Кирби об опасности для американских журналистов.
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