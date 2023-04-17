Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия Британии, Соединенных Штатов и Канады, направленные на разжигание вражды в российском обществе, будут пресечены, а участвующие в подрывной деятельности дипломаты будут изгнаны из России.