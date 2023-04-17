Певец и композитор Алексей Романоф отпраздновал 45-летие

Российский певец, композитор и продюсер Алексей Романоф отпраздновал свой 45-й день рождения. Артист уже успел сыграть множество ролей и сочинить множество композиций.
Певец признался, что немного волновался перед событием, ведь ему нужно было показаться перед самой лучшей публикой — родными и близкими его сердцу людьми. Как подчеркнул сам артист, перед выходом на сцену не волнуются лишь бездушные люди.
Композитор рассказал о самом дорогом подарке, который он получил на свой праздник. И это не какая-то машина, подаренная друзьями, нет. Это шарф розового цвета, который ему со всей любовью связала 11-летняя дочь.
Ранее теледива Эвелина Бледанс рассказала ФАН, как проводит свой день рождения.