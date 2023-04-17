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Посол России в ФРГ Нечаев: статья немецкого издания Die Welt с призывом убить президента РФ Владимира Путина «пробила дно»

Общество
Посол России в ФРГ Нечаев: статья немецкого издания Die Welt с призывом убить президента РФ Владимира Путина «пробила дно»

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев сообщил, что германские СМИ «пробили дно», напечатав интервью с американским журналистом-политологом Фредом Капланом с призывом к убийству президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет RT.

Нечаев отметил, что немецкое издание Die Welt оставила в своей статье Welt «призыв к убийству» без комментариев и цензуры, более того вынесла его в заголовок.

«Очень жаль, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз пробивая дно», — прокомментировал российский посол.

Дипломат также добавил, что такое действие возмущает, но не удивляет.

Автор немецкой статьи добавил, что легкий способ закончить конфликт на Украине — это убийство Владимира Путина.

Ранее Die Welt рассказала о потенциальной судьбе российских замороженных активов.
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