Посол России в ФРГ Нечаев: статья немецкого издания Die Welt с призывом убить президента РФ Владимира Путина «пробила дно»

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев сообщил, что германские СМИ «пробили дно», напечатав интервью с американским журналистом-политологом Фредом Капланом с призывом к убийству президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет RT.
Нечаев отметил, что немецкое издание Die Welt оставила в своей статье Welt «призыв к убийству» без комментариев и цензуры, более того вынесла его в заголовок.
«Очень жаль, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз пробивая дно», — прокомментировал российский посол.
Дипломат также добавил, что такое действие возмущает, но не удивляет.
Автор немецкой статьи добавил, что легкий способ закончить конфликт на Украине — это убийство Владимира Путина.
Ранее Die Welt рассказала о потенциальной судьбе российских замороженных активов.