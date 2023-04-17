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Президент Франции Макрон сообщил, что пенсионная реформа вступит в силу во Франции осенью 2023 года

Политика
Президент Франции Макрон сообщил, что пенсионная реформа вступит в силу во Франции осенью 2023 года

Эммануэль Макрон сообщил в телеобращении, что осенью 2023 года в стране вступает в силу пенсионная реформа. Французский лидер напомнил, что на прошлой неделе Конституционный совет признал реформу, подразумевающую повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, законной.

«Я, что логично, сразу промульгировал этот закон», — подтвердил он.

Макрон заявил, что реформа вступит в силу осенью и отметил, что французская общественность ранее отреагировала на решение властей негативно. Во Франции прошли массовые протесты на фоне принятия законопроекта. Лидер страны выразил сожаление, что консенсус по данному вопросу не был найден.

Ранее сообщалось, что Макрон подписал законопроект о повышении пенсионного возраста.
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