Президент Франции Макрон сообщил, что пенсионная реформа вступит в силу во Франции осенью 2023 года

Макрон заявил, что реформа вступит в силу осенью и отметил, что французская общественность ранее отреагировала на решение властей негативно. Во Франции прошли массовые протесты на фоне принятия законопроекта. Лидер страны выразил сожаление, что консенсус по данному вопросу не был найден.