Певец Стас Михайлов сидит на специальной диете, чтобы похудеть к лету

Стас Михайлов сбросил уже 13 килограмм, но на этом не останавливается и продолжает худеть. Многие думали, что певец просто обратился к хирургу за помощью, ведь Стас не раскрыл секрет своего похудения. Но Михайлов продолжает сбрасывать вес, чем доказывает, что худеет другим способом.
На днях жена артиста выложила фото мужа в социальные сети. На данном снимке певец выглядит стройным и помолодевшим. Хотя совсем скоро Стас будет отмечать свой 54-ый день рождения. В этом году он отказался от шикарного банкета говоря, что не время широко праздновать.
Ранее Стас Михайлов рассказал, как ему удается так хорошо выглядеть в свои 53.