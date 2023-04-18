Певец Стас Михайлов сидит на специальной диете, чтобы похудеть к лету

Стас Михайлов сбросил уже 13 килограмм, но на этом не останавливается и продолжает худеть. Многие думали, что певец просто обратился к хирургу за помощью, ведь Стас не раскрыл секрет своего похудения. Но Михайлов продолжает сбрасывать вес, чем доказывает, что худеет другим способом.