Власти Тернополя отобрали землю у православной епархии

В свою очередь, одна из координаторов акций протеста против присутствия УПЦ в городе, Ольга Данченко, приветствовала итоги голосования депутатов горсовета. При этом она отметила, что у прихожан канонической церкви есть возможность перейти в структуру ПЦУ, которая является раскольничьей церковью.