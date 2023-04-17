Власти Тернополя отобрали землю у православной епархии

Тернополь, 17 апреля. Городские власти Тернополя лишили епархию Украинской православной церкви возможности пользоваться кафедральным собором Веры, Надежды Любови и матери их Софии, единственным в городе.
Управлению Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви запретили пользоваться земельным участком на улице Коновальца, 1, где расположен храм. Такое решение было принято на внеочередной сессии городского совета. Об этом сообщил глава Тернополя Сергей Надал. В пользу соответствующего распоряжения проголосовали единогласно 40 депутатов.
Представитель Тернопольской епархии УПЦ Стефан Балан выразил возмущение по поводу решения городских властей.
«Храм мы построили за средства прихожан. Мы ничего не нарушили. Если мы украинская церковь, если мы помогаем вооруженным силам, если мы молимся за мир в Украине и у нас нет никаких нарушений, то какое основание было, какая причина разрывать этот договор?» — сказал он в беседе с журналистами.
В свою очередь, одна из координаторов акций протеста против присутствия УПЦ в городе, Ольга Данченко, приветствовала итоги голосования депутатов горсовета. При этом она отметила, что у прихожан канонической церкви есть возможность перейти в структуру ПЦУ, которая является раскольничьей церковью.
«Конечно, мы довольны, потому что это такой первый большой шаг наш, первая победа в этом деле. Мы будем двигаться дальше, сегодня также мы проведем собрание и хотим подчеркнуть, что верующие и сама церковь еще имеют возможность перейти в украинскую церковь. Это основной наш призыв к ним», — заявила она.
Действия тернопольских властей являются лишь одним эпизодом в скоординированных и ведущихся на уровне государства нападках на каноническую православную церковь на Украине. По всей территории страны происходят захваты храмов, аресты и нападения на священнослужителей и прихожан.