Выставка иллюстраций Ильи Богдеско к роману «Дон Кихот» стартует 16 апреля

С 20 апреля по 16 мая в Библиотеке книжной графики в Петербурге пройдет выставка «Контракт рисовальщика». На ней будут представлены иллюстрации Богдеско к «Дон Кихоту» и «Мастеру Маноле» из собрания Кирилла Авелева.
Начало иллюстрации романа было положено Ильей Богдеско летом 1985 года. Тогда он «создал своего Дон Кихота». Осенью художник срочно взялся за «Мастера Маноле», сохранив экспрессивную стилистику. За полгода его стиль изменился. Художник предпочел штриховку пером. В итоге иллюстрации к поэме предвосхитили полностью гравированного «Дон Кихота».
Как рассказал сам собиратель графики, он был свидетелем финального росчерка в контракте рисовальщика длиною в жизнь. И он безумно рад, организовывая данную выставку, отметить 100-летие художника вместе с жителями Санкт-Петербурга.
Ранее в Новой Третьяковке открылась выставка работ главного архитектора Москвы Сергей Кузнецова.