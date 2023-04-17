Выставка иллюстраций Ильи Богдеско к роману «Дон Кихот» стартует 16 апреля

С 20 апреля по 16 мая в Библиотеке книжной графики в Петербурге пройдет выставка «Контракт рисовальщика». На ней будут представлены иллюстрации Богдеско к «Дон Кихоту» и «Мастеру Маноле» из собрания Кирилла Авелева.