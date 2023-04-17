Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД РФ Сергей Лавров и российские дипломаты получили визы для визита в США на заседание Совбеза ООН

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров и российские дипломаты получили визы для визита в США на заседание Совбеза ООН

Власти США выдали визы российским дипломатам во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым к предстоящему визиту в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН, сообщает РИА.

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подтвердил, что глава МИД России получил американскую визу. Документы также были выданы большей части российской делегации. Исключением стали журналисты.

Заседания ООН, для участия в которых российские дипломаты получили визы, пройдут 24 и 25 апреля. Председательствовать на заседаниях будет Сергей Лавров.
россия США заседание совбеза ООН визы совбез оон
Военкоры ФАН