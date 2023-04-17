Очевидцы второго за сутки крупного прорыва трубы в Петербурге пожаловались на регулярность аварий

Не успели залатать дыры на 5-й Советской, как снова — крупная коммунальная авария. Теперь от кипящих фонтанов пострадали не только петербуржцы, но и расположившиеся на роковой 13-й Красноармейской мастерские и магазины.
На обеденный перерыв сотрудники арт-мастерской «ФАКТУРА» сегодня не вышли. Около двух часов дня работники почуяли неприятный «канализационный» запах, но значения этому сразу не придали. А зря: уже через десять минут цокольный этаж, где располагается мастерская, начало затапливать.
«Работу, конечно, пришлось остановить, потому что у нас большой заказ, и важный этап работы связан с мытьем инструментов, все должно быть всегда чистым. А тут такое. Сдачу объекта придется отложить на некоторое время, заказчика сразу мы об этом оповестили, отчет отправили и быстрее начали поднимать с пола свои работы» — рассказала руководитель арт-мастерской Марина Вышигина.
А вот магазину по оптовой продаже светодиодов повезло меньше. Воду из мастерской выносили ведрами на протяжении нескольких часов.
Управляющий магазином Николай страдает от прорывов трубопровода не в первый раз. Несколько лет назад магазин уже затапливало, из-за чего почти все имущество было уничтожено. Мужчина даже снял видеоролик, на кадрах которого видны ужасающие последствия прорыва.
Такие аварии для многих жителей города на Неве уже стали привычными. Петербуржцы регулярно сталкиваются с прорывами трубопровода, однако администрация Александра Беглова раз за разом оказывается не в силах предотвратить появление «городских гейзеров».