Очевидцы второго за сутки крупного прорыва трубы в Петербурге пожаловались на регулярность аварий

Управляющий магазином Николай страдает от прорывов трубопровода не в первый раз. Несколько лет назад магазин уже затапливало, из-за чего почти все имущество было уничтожено. Мужчина даже снял видеоролик, на кадрах которого видны ужасающие последствия прорыва.