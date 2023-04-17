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Очевидцы второго за сутки крупного прорыва трубы в Петербурге пожаловались на регулярность аварий

ФАН-ТВ

Не успели залатать дыры на 5-й Советской, как снова — крупная коммунальная авария. Теперь от кипящих фонтанов пострадали не только петербуржцы, но и расположившиеся на роковой 13-й Красноармейской мастерские и магазины.

Очевидцы второго за сутки крупного прорыва трубы в Петербурге пожаловались на регулярность аварий

На обеденный перерыв сотрудники арт-мастерской «ФАКТУРА» сегодня не вышли. Около двух часов дня работники почуяли неприятный «канализационный» запах, но значения этому сразу не придали. А зря: уже через десять минут цокольный этаж, где располагается мастерская, начало затапливать.

Очевидцы второго за сутки крупного прорыва трубы в Петербурге пожаловались на регулярность аварий
«Работу, конечно, пришлось остановить, потому что у нас большой заказ, и важный этап работы связан с мытьем инструментов, все должно быть всегда чистым. А тут такое. Сдачу объекта придется отложить на некоторое время, заказчика сразу мы об этом оповестили, отчет отправили и быстрее начали поднимать с пола свои работы» — рассказала руководитель арт-мастерской Марина Вышигина.

А вот магазину по оптовой продаже светодиодов повезло меньше. Воду из мастерской выносили ведрами на протяжении нескольких часов.

Управляющий магазином Николай страдает от прорывов трубопровода не в первый раз. Несколько лет назад магазин уже затапливало, из-за чего почти все имущество было уничтожено. Мужчина даже снял видеоролик, на кадрах которого видны ужасающие последствия прорыва.

Очевидцы второго за сутки крупного прорыва трубы в Петербурге пожаловались на регулярность аварий

Такие аварии для многих жителей города на Неве уже стали привычными. Петербуржцы регулярно сталкиваются с прорывами трубопровода, однако администрация Александра Беглова раз за разом оказывается не в силах предотвратить появление «городских гейзеров».
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