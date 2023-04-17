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В Брянской области нарушитель при попытке пересечь границу подорвался на заминированной защитной линии

Происшествия
В Брянской области нарушитель при попытке пересечь границу подорвался на заминированной защитной линии

В Брянской области неизвестный совершил попытку незаконного пересечения границы. Нарушитель погиб. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины нарушителем была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы РФ.

Неизвестный подорвался на заминированной защитной линии, которая была создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.
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