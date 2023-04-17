«Как у Анастасии Заворотнюк»: дочь экс-солиста «На-На» борется с аналогичным заболеванием

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин рассказал о страшном заболевании дочери, о котором она не стесняется рассказывать в сети. Об этом сообщает «7дней».
У 29-летней Виктории врачи обнаружили злокачественную опухоль мозга. Полгода назад девушка упала в обморок. Тогда она и узнала о серьезной болезни. С тех пор она борется за жизнь, рассказывая обо всех процедурах и трудностях в своем блоге в соцсетях. Певец Владимир Левкин гордится Викторией.
«Она все показывает без прикрас. Это мужественный поступок, на него нужно решиться. Страх перед болезнью не может победить, я думаю, ни один человек, с ним нужно научиться жить и позитивно мыслить», — поддерживает Левкин инициативу дочери.
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