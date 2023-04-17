«Как у Анастасии Заворотнюк»: дочь экс-солиста «На-На» борется с аналогичным заболеванием

У 29-летней Виктории врачи обнаружили злокачественную опухоль мозга. Полгода назад девушка упала в обморок. Тогда она и узнала о серьезной болезни. С тех пор она борется за жизнь, рассказывая обо всех процедурах и трудностях в своем блоге в соцсетях. Певец Владимир Левкин гордится Викторией.