Президент Украины Зеленский назвал промедление поставок оружия Западом причиной гибели бойцов ВСУ

Задержки в поставках западного оружия увеличивают потери среди украинских военных, заявил глава страны Владимир Зеленский.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, политик также пожаловался на сомнения среди своих союзников по поводу дальнобойности и других характеристик поставляемого оружия.
«Важно понимать, что каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, <...> каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни», — заявил Зеленский.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что потери ВСУ не превышают число жертв землетрясения в Турции. Как сообщал канал RT, таким образом министр прокомментировал информацию о количестве погибших в «слитых» секретных документах Пентагона.