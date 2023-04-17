Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Spiegel: семь американских военных пострадали при столкновении БМП в Германии

Происшествия
Spiegel: семь американских военных пострадали при столкновении БМП в Германии

Семь военнослужащих армии США пострадали в результате аварии с участием нескольких БМП в Германии. Об этом сообщило издание Spiegel.

Инцидент произошел недалеко от города Амберг в регионе Верхний Пфальц. Несколько американских БМП столкнулись на автобане номер 6.

«По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане номер 6 ранено семь военнослужащих, один из них тяжелее остальных», — говорится в сообщении.

Ранее пьяный водитель в Чите стал причиной ДТП со смертельным исходом. Сообщается, что у нетрезвого автолюбителя не было водительских прав.
германия военные сша бмп столкновение автобан
Военкоры ФАН