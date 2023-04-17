Spiegel: семь американских военных пострадали при столкновении БМП в Германии

Семь военнослужащих армии США пострадали в результате аварии с участием нескольких БМП в Германии. Об этом сообщило издание Spiegel.
Инцидент произошел недалеко от города Амберг в регионе Верхний Пфальц. Несколько американских БМП столкнулись на автобане номер 6.
«По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане номер 6 ранено семь военнослужащих, один из них тяжелее остальных», — говорится в сообщении.
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