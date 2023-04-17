В деле сестер Хачатурян появилась четвертая потерпевшая

Напомним, что летом 2018 года в Москве Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян признались в убийстве своего отца Михаила. Суд планировал вынести девушкам суровый приговор, но процесс вызвало широкий общественный резонанс. В 2020 году дело сестер отправлено на доследование.