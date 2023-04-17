В деле сестер Хачатурян появилась четвертая потерпевшая

Адвокат Алексей Липцер заявил, что в деле сестер Хачатурян появилась еще одна потерпевшая, передает News.ru.
Как оказалось, отец сестер Михаил Хачатурян отправлял подруге дочерей порнографические ролики. Адвокат объяснил, что в новом витке дела имеется большое количество эпизодов по статьям о распространении недопустимых материалов и неправомерном действии по отношению к несовершеннолетним.
Напомним, что летом 2018 года в Москве Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян признались в убийстве своего отца Михаила. Суд планировал вынести девушкам суровый приговор, но процесс вызвало широкий общественный резонанс. В 2020 году дело сестер отправлено на доследование.
В 2021 году против отца было возбуждено уголовное дело по статьям 117, 132 и 133 УК РФ. Юристы предполагают, что это поможет закрыть дело девушек и поставить точку в процессе.
Ранее сообщалось, что жителя Тихвина обвинили в изнасиловании несовершеннолетней племянницы.