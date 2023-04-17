ООН: в ходе конфликта в Судане погибли свыше 180 человек

Столкновения на территории Судана привели к гибели более 180 человек, включая мирных жителей. Об этом свидетельствую данные ООН.
Согласно заявлению организации, за последние три дня в африканской республике погибло не менее 180 граждан. При этом травмы и ранения различной степени тяжести получили в десять раз больше людей — порядка 1800 человек.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонные переговоры с главой Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом. Дипломаты обсудили кризисную ситуацию в Судане и указали на необходимость как можно быстрее прекратить огонь.