Врач Алексей Водовозов развеял популярные мифы об извлечении клещей

Популярные заблуждения, связанные с укусами клещей, развенчал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Для начала специалист прокомментировал миф о том, что насекомое выйдет из кожного покрова при нехватке кислорода. Оказалось, что паразит скорее умрет, чем покинет тело человека.
Терапевт также посоветовал не мазать кожу маслом или керосином, так как подобная методика ни к чему хорошему не приведет. Вместо этого следует обратиться к медикам, передает радио Sputnik.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что нападение клещей в России превысило среднюю отметку многих лет. Случаев боррелиоза и энцефалита пока выявлено не было.