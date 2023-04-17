Минтранс РФ продолжает работу по продлению субсидий на авиаперелеты внутри страны

Министерство транспорта продолжает работу над продлением субсидий на авиаперелеты по России на летний сезон 2023 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Минтранс указал, что субсидирование программы внутренних авиаперевозок было продлено с ноября 2022 года по март 2023 года. На эти цели из федерального бюджета было выделено 25,3 миллиарда рублей.
Ведомство подчеркивает, что продолжает работу над продлением меры поддержки на лето. Кроме господдержки российские авиакомпании также предпринимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты.
Большинство российских авиакомпаний летом планирует сохранить действующий сеть маршрутов, заявили в ведомстве. Ряд перевозчиков намерены увеличить число рейсов на маршрутах.
Ранее замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик предрек подорожание авиаперелетов по России до 30%. Об этом информирует НСН.