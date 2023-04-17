Детский психолог Калистратова рассказала, что такое настоящий отдых для школьников в период выпускных экзаменов

Для профилактики стрессов и предупреждения нервных срывов, особенно в такой напряженный период, как подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, очень важно, чтобы школьник полноценно питался и отдыхал. Родителям стоит следить, чтобы хотя бы раз в неделю он высыпался и тратил несколько часов на ничегонеделание. Можно ли считать просмотр телепрограмм или компьютерные игры отдыхом? Как сказала корреспонденту ФАН гештальт-терапевт, консультант, детский психолог Анфиса Калистратова, «ни в коем случае».
«Ни в коем случае! Ни просмотр телевизора, ни сидения в интернете отдыхом не являются, потому что это интеллектуальная работа. И это не значит, что мозг анализирует что-то, обучается чему-то. Работают его каналы восприятия (слуховые, зрительные), мозг обрабатывает полученные данные. Человек может ничему и не научиться, но ресурсы тратит», — объяснила психолог.
Так что лучше отправить ребенка во двор погонять мяч, погулять с собакой, поухаживать за рыбками, подышать свежим воздухом, покопать огород и так далее, считает специалист по детской психологии.
«Хотя бы сходить в магазин на другой конец города или еще что-нибудь такое придумать — главное, чтобы пешочком. Причем я вам сразу скажу: мозг у нас с детства связан с движением, с телом», — продолжает собеседница ФАН.
Она призналась, что и сейчас старается от метро до дома по полтора километра пешком ходить. Иначе стресс от сидячей интеллектуальной работы снять не получается.
«Нужно движение, нужен свежий воздух, сон хороший — это отдых. А телевизоры и Сети —это исключено. И об этом надо говорить с детьми, надо им это транслировать, с ними обсуждать. Потому что на самом деле дети реагируют не на наши рекомендации — они реагируют на наши эмоции. Если рекомендации в истерике высказаны, то ребенок ничего не увидит, кроме истерики. Скажет, какие, мам, рекомендации? Ты сама невменяемая на сегодняшний день. И в общем-то, будет прав: взрослые тоже принимают рекомендации профессионалов, а не “сапожников без сапог”. А подростки вообще более чувствительные, и на любую эмоцию могут отреагировать вспышкой», — объяснила эксперт.
Ранее Анфиса Калистратова рассказала, как в период выпускных экзаменов родителям переключаться и помогать своим детям избавляться от стресса.