Детский психолог Калистратова рассказала, что такое настоящий отдых для школьников в период выпускных экзаменов

Для профилактики стрессов и предупреждения нервных срывов, особенно в такой напряженный период, как подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, очень важно, чтобы школьник полноценно питался и отдыхал. Родителям стоит следить, чтобы хотя бы раз в неделю он высыпался и тратил несколько часов на ничегонеделание. Можно ли считать просмотр телепрограмм или компьютерные игры отдыхом? Как сказала корреспонденту ФАН гештальт-терапевт, консультант, детский психолог Анфиса Калистратова, «ни в коем случае».