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Астраханская гандболистка Виктория Дивак могла выпасть из окна, протирая стекла в квартире

Происшествия
Астраханская гандболистка Виктория Дивак могла выпасть из окна, протирая стекла в квартире

Российская гандболистка Виктория Дивак, выступавшая за команду «Астраханочки», могла выпасть из окна во время уборки. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Как стало известно, следствие не рассматривает возможность самоубийства или намеренного причинения вреда другим человеком. В описанных случаях траектория падения должна была быть иной.

Основной версией является несчастный случай. Согласно предварительным данным, прямо перед своей смертью 29-летняяя спортсменка протирала оконные стекла.

При этом специалисты уже взяли у погибшей девушки кровь, чтобы проверить ее на содержание алкоголя или запрещенных препаратов. Однако результаты экспертизы еще не готовы.

Ранее сообщалось, что Виктория Дивак погибла в результате падения с высоты восьмого этажа. Трагедия произошла в городе Астрахань.
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