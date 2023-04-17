Психолог Калистратова о том, как помочь своему ребенку пережить стресс периода выпускных экзаменов в школе

Пока тело перенапряжено, лишено ресурсов, психологически противостоять стрессу не получится, рассказала ФАН гештальт-терапевт, консультант, детский психолог Анфиса Калистратова. Поэтому очень важно, чтобы ребенок соблюдал определенный режим питания, питья, сна и отдыха.
В здоровом теле здоровый дух
«Интеллектуальная деятельность очень тесно связана с телом. И ресурсы мозга истощаются, то ребенок не может справиться со стрессом, не может выдержать в принципе учебную нагрузку. Апрель, май — идет интенсивная подготовка. И если зимой ребята готовились, то сейчас они готовятся буквально вдвойне, втройне», — делится опытом психолог и мама бывшего выпускника школы, а ныне студента.
В первую очередь следует обеспечить восстановление ресурсов детского организма. Нужно обязательно обращать внимание и добиваться, чтобы ребенок хотя бы раз в неделю высыпался: ложился и спал столько, сколько ему нужно. Это крайне важно для мозга.
«Мозгу обязательно нужны вода, глюкоза и витамин D. Родителям надо следить за соблюдением водного баланса: 30 мл в день на килограмм веса ребенка выпивать обязательно. Если будет недостаток воды, начнется истощение. Потребление глюкозы — это не обязательно сладости. И хотя будущие выпускники сидят на шоколадках и сахаре, родители должны следить, чтобы в этот набор входили свежие фрукты, ягоды, сухофрукты и сладкие каши. Также в рацион можно добавлять сиропы, моры, соки. Обязательно организовать прием витамина D — это вообще особая штука, которая помогает справиться со стрессом и подпитывает мозг. Для поддержания иммунитета еще рекомендуют вместе с ним принимать витамины ряда B, ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, -6, -9. Если телу не хватает витаминов, психология “отдыхает”», — рассказала эксперт, как правильно поддержать организм будущего выпускника.
Избавляем от стресса родителей
И хотя, рекомендации, казалось бы, совсем не психологические, но лечить стресс, когда организму банально не хватает воды и витаминов, бессмысленно, считает Анфиса Калистратова.
«В период ОГЭ и ЕГЭ стресс высокий не только у детей, но и у их родителей. И я предлагаю взрослым свой стресс направить на психологическую поддержку детей. Однозначно они будут забывать про прием витаминов и воды. И постоянная забота поможет родителям справиться со своим собственным стрессом, когда наблюдаешь и ничего толком сделать не можешь, потому что не от тебя ситуация зависит», — констатирует психолог.
Что делают родители? Начинают нервировать ребенка: решил, куда поступать, а что ты будешь делать, а как ты будешь сдавать, а ты сделал уроки, а позвонил репетитору? Начинается такая головомойка. Вместо нее придется к месту: вот тебе водичка, вот тебе витамины, так все, сегодня ты отдыхаешь. То есть нужно переключить свое внимание на заботу о ребенке, и тогда получится хороший контакт с ним.
Работаем со стрессом у ребенка
«Если вдруг вы видите, что сын или дочь стресс какой-то “ловит” и начинает страдать, мол, не справляется, то важно просто посидеть, поговорить, узнать, что случилось. Обычно дети морально падают как раз, когда силы заканчиваются. Это вообще классика. То есть ребенок учился-учился интенсивно и выдохся», — советует родителям специалист.
Часто бывает, что в таком состоянии физического истощения у школьников возникают непозитивные настроения, неуверенность в себе и в результатах. Это оттого, что они в этой усталости пытаются проанализировать и предвосхитить уже собственно сдачу экзамена.
«Ну и понятное дело, что в усталости картина очень страшная складывается в голове. Так вот, задача родителей напоминать ребенку, чтобы он ни в коем случае не рисовал себе страшные картины будущего, когда устал или находится в стрессе. Прямо так и говорить: слушай, в усталости действительно все выглядит неважно, потому что ресурсов ноль — тебе нужно сейчас просто поесть (попить, поспать). Вот в себя придешь, потом поговорим. И разговаривать с ним о перспективах только, когда человечек отдохнул, в хорошем состоянии, настроении, потому что в этот момент получаются оптимистические прогнозы. Тем более, если дети вкалывают. Не давайте им программировать себя на негатив», — делится опытом психолог.
Это действительно работает, подтверждает прошедшая через выпускные экзамены сына психолог Анфиса Калистратова. Лучше всего все разговоры о будущем вести на позитиве: когда ребенок не только в ресурсе, но и достиг хотя бы небольшого успеха, например, прорешал какие-то задачи, и ответы сошлись. Стоит обратить внимание, что ему по плечу такие задания, и если заниматься, то точно все будет хорошо.
«И еще отдельно про учителя. Стараться как-то регулировать отношения с педагогами, чтобы оттуда не “прилетало” слишком много стресса. И разговаривать с детьми о том, что учителям тоже трудно, вот они и раздражаются. Но не надо обращать на это внимание, надо продолжать учиться, и все будет нормально», — отметила еще один стрессогенный фактор для учеников выпускных классов собеседница ФАН.
Понятно, что на фоне внутренней тревоги все это далеко не простые шаги для родителей. Но нужно переключать себя на позитив — хотя бы через волевое усилие: «Я сильная, я буду держать стресс, я должна помочь ребенку». Для многих мам это сильная мотивация, подытожила гештальт-терапевт и детский психолог Анфиса Калистратова.
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