Психолог Калистратова о том, как помочь своему ребенку пережить стресс периода выпускных экзаменов в школе

Что делают родители? Начинают нервировать ребенка: решил, куда поступать, а что ты будешь делать, а как ты будешь сдавать, а ты сделал уроки, а позвонил репетитору? Начинается такая головомойка. Вместо нее придется к месту: вот тебе водичка, вот тебе витамины, так все, сегодня ты отдыхаешь. То есть нужно переключить свое внимание на заботу о ребенке, и тогда получится хороший контакт с ним.