Бизнесмен Олег Дерипаска: развивающиеся страны рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме

Рост процентных ставок и увеличение мирового долга приведет к разбалансировке глобальной финансовой системы, сообщает миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
По словам миллиардера, развивающиеся страны подвержены риску оказаться в глубокой долговой яме без возможности его погашения. Предприниматель привел данные статьи The Wall Street Journal (WSJ), в которой написано, что мировая задолженность составляет более 290 триллионов долларов.
Дерипаска подчеркнул, что эта проблема касается не только США, где наблюдается критическая отметка долга в 476 миллиардов долларов. На этот вопрос стоит обратить внимание и другим государственным экономическим структурам.
Ранее Дерипаска поделился прогнозом для экономики США.