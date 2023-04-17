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Бизнесмен Олег Дерипаска: развивающиеся страны рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме

Экономика
Бизнесмен Олег Дерипаска: развивающиеся страны рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме

Рост процентных ставок и увеличение мирового долга приведет к разбалансировке глобальной финансовой системы, сообщает миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По словам миллиардера, развивающиеся страны подвержены риску оказаться в глубокой долговой яме без возможности его погашения. Предприниматель привел данные статьи The Wall Street Journal (WSJ), в которой написано, что мировая задолженность составляет более 290 триллионов долларов.

Дерипаска подчеркнул, что эта проблема касается не только США, где наблюдается критическая отметка долга в 476 миллиардов долларов. На этот вопрос стоит обратить внимание и другим государственным экономическим структурам.

Ранее Дерипаска поделился прогнозом для экономики США.
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