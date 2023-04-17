Фильм «Джон Уик 4» вновь занял лидирующую позицию в российском прокате

За минувшие выходные кинолента «Джон Уик 4» заработала 57 миллионов рублей, вновь став первой в российском прокате. Об этом сообщает «Культуромания».
На втором месте оказалась романтическая комедия «Мое прекрасное счастье», собравшая 28,4 млн рублей. Третью позицию занял приключенческий фильм производства Франции с кассовыми сборами 27,7 млн рублей «Три мушкетера: Д’Артаньян».
«В первую пятерку также вошли картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о посадке аварийного лайнера на поле кукурузы под Жуковским (18,5 млн) и мультфильм «Коты Эрмитажа» (16,2 млн)», – сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что за минувшие выходные 6-9 апреля «Джон Уик 4» собрал 92,4 млн рублей.