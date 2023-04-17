Замглавы Пентагона Каль: Китай игнорирует запросы США по военной линии

Власти Китая игнорируют запросы США на диалог между странами по военной линии. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Представитель американского военного ведомства уверен, что у Китая недостаточно политической воли для общения с США. Кроме того, Каль уверен в намерениях Пекина расширить свое влияние в мире в ущерб США.
«Реальность такова, что в КНР не берут трубку, когда мы звоним им. Наши попытки выйти на связь с Китаем в значительной степени игнорировались», — сказал Каль.
Заместитель главы Пентагона также заявил, что России незачем применять ядерное оружие из-за Украины. Он отметил, что данный конфликт не представляет для РФ «экзистенциальной угрозы».