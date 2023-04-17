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Власти США задержали двух сотрудников секретного отделения полиции КНР в Нью-Йорке

Происшествия
Власти США задержали двух сотрудников секретного отделения полиции КНР в Нью-Йорке

Власти США раскрыли секретное отделение китайской полиции в Нью-Йорке и арестовали двух сотрудников. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

Минюст США утверждает, что задержанные сотрудники китайской полиции якобы распространяли пропаганду и ложные сведения о выборах в США. Утверждается, что для этого они использовали фейковые аккаунты в интернете.

Ранее издание Independent сообщало, что американская разведка знала еще о четырех китайских аэростатах. Китайский шар-шпион, привлекший внимание всего мира был не единственным.
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