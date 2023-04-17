Власти США задержали двух сотрудников секретного отделения полиции КНР в Нью-Йорке

Власти США раскрыли секретное отделение китайской полиции в Нью-Йорке и арестовали двух сотрудников. Об этом сообщает американское министерство юстиции.
Минюст США утверждает, что задержанные сотрудники китайской полиции якобы распространяли пропаганду и ложные сведения о выборах в США. Утверждается, что для этого они использовали фейковые аккаунты в интернете.
Ранее издание Independent сообщало, что американская разведка знала еще о четырех китайских аэростатах. Китайский шар-шпион, привлекший внимание всего мира был не единственным.