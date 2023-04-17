Актер Стивен Сигал станет гостем фестиваля антифашистской песни в Самаре

Актер, режиссер и общественный деятель Стивен Сигал примет участие в Международном фестивале антифашистской песни «Гитары в строю!», сообщает администрация Самарской области.
Власти региона опубликовали пост с анонсом мероприятия на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«В Самаре 6 мая Стивен Сигал выйдет на главную сцену антифашистского фестиваля "Гитары в строю" на площади Куйбышева, чтобы порадовать своим выступлением, куда войдут мировые хиты блюза и его авторские композиции», — говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в рамках мероприятия выступят артисты из Испании, Словении. Италии, Великобритании, Никарагуа и других стран. Гости смогут посетить фестиваль бесплатно с 1 по 6 мая.
Ранее канал RT рассказывал о новом документальном фильме Сигала. Режиссер снимет картину, которая расскажет реальную историю о событиях в Донбассе.