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Актер Стивен Сигал станет гостем фестиваля антифашистской песни в Самаре

Шоу-бизнес
Актер Стивен Сигал станет гостем фестиваля антифашистской песни в Самаре

Актер, режиссер и общественный деятель Стивен Сигал примет участие в Международном фестивале антифашистской песни «Гитары в строю!», сообщает администрация Самарской области.

Власти региона опубликовали пост с анонсом мероприятия на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В Самаре 6 мая Стивен Сигал выйдет на главную сцену антифашистского фестиваля "Гитары в строю" на площади Куйбышева, чтобы порадовать своим выступлением, куда войдут мировые хиты блюза и его авторские композиции», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в рамках мероприятия выступят артисты из Испании, Словении. Италии, Великобритании, Никарагуа и других стран. Гости смогут посетить фестиваль бесплатно с 1 по 6 мая.

Ранее канал RT рассказывал о новом документальном фильме Сигала. Режиссер снимет картину, которая расскажет реальную историю о событиях в Донбассе.
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