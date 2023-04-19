Истинный Мюнхгаузен: артистка Марина Яковлева рассказала о розыгрышах актера Сергея Баталова

Актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Баталов родился 19 апреля 1957 года. В день рождения звезды через ФАН именинника поздравила актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Марина Яковлева.
Собеседница отметила, что с этим артистом ее связывают давние товарищеские отношения еще со времен студенчества.
«Мы учились на одном потоке в ГИТИСе, поэтому уже старые знакомые, на протяжении всей карьеры идем, пересекаясь на разных проектах. Понимаете, мы дружбаны, как с детства, игравшие в одной песочнице», — сообщила актриса.
Марина Яковлева также отметила, что Сергей Баталов, как и многие столь же талантливые его коллеги по творческому цеху, обладает незаурядным темпераментом.
«Он такой весельчак, большой шутник. Все время разыгрывает меня, и все равно каждый раз веришь ему. Только потом оказывается, что он все наврал, разыграл. Никак к этому не привыкнешь. Он эдакий барон Мюнхгаузен. Мы очень много пересекались и на фестивалях, и в частных поездках, и всегда — сплошной Мюнхгаузен», — пояснила собеседница.
В завершение она поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Конечно же, здоровья. Главное, чтобы у него хватало сил. У него прекрасная семья. Я очень люблю его жену Зою. Он очень трепетно относится к своим близким: уважает, поддерживает. Это дорого стоит: редкое качество. Пусть в семье у них все будет хорошо, будет полная гармония», — напутствовала заслуженная артистка Российской Федерации.
Ранее актрису Светлану Немоляеву через ФАН поздравил с днем рождения артист Юрий Васильев. Собеседник отметил, что его коллега обладает целым рядом удивительных качеств.