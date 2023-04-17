Историк Багдасарян: информация об СВО должна появиться в школьных учебниках

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян заявил, что включение информации о специальной военной операции в учебный процесс, а также в ЕГЭ имеет огромное значение, потому как эти события являются значимыми для всего мира. Своим мнением он поделился с «Известиями».
По словам историка, на территориях СВО в настоящее время решается вопрос о переходе от однополярного диктата к многополярному мироустройству. Как историческое явление, специальная военная операция должна быть представлена в учебниках.
Также это важно, потому что среди молодежи необходимо формировать понимание задач и смыслов происходящего, и развеивать мифы антироссийской пропаганды.
В единый государственный экзамен вопросы об СВО могут быть включены исключительно после их включения в программы и учебники. Багдасарян надеется, что такие пособия появятся уже со следующего года.
Ранее Рособрнадзор прояснил ситуацию с вопросами о конфликте на Украине в ЕГЭ.