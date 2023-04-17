Если США и Польша внезапно введут войска на Западную Украину, это может привести к катастрофе. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, подобный шаг со стороны Вашингтона и Варшавы был бы опрометчивым. Потенциальное решение двух стран по Западной Украине чревато прямым столкновением с ВС России, пишет радио Sputnik со ссылкой на полковника армии США в отставке.
«Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину», — пояснил Макгрегор в ходе беседы с журналистом Дэном Боллом.
Разведывательные службы США недовольны масштабными хищениями американской финансовой помощи со стороны Владимира Зеленского и его окружения. Об этом в своей статье сообщил журналист-расследователь Сеймур Херш.