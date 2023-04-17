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Полковник армии США в отставке Макгрегор: вторжение США и Польши на Западную Украину чревато катастрофой

Политика
Полковник армии США в отставке Макгрегор: вторжение США и Польши на Западную Украину чревато катастрофой

Если США и Польша внезапно введут войска на Западную Украину, это может привести к катастрофе. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, подобный шаг со стороны Вашингтона и Варшавы был бы опрометчивым. Потенциальное решение двух стран по Западной Украине чревато прямым столкновением с ВС России, пишет радио Sputnik со ссылкой на полковника армии США в отставке.

«Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину», — пояснил Макгрегор в ходе беседы с журналистом Дэном Боллом.

Разведывательные службы США недовольны масштабными хищениями американской финансовой помощи со стороны Владимира Зеленского и его окружения. Об этом в своей статье сообщил журналист-расследователь Сеймур Херш.
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