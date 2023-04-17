Сотни изящных воздушных змеев поднялись в небо на фестивале в Китае

Традиционно фестиваль проводят в городе Вэйфан. Насладиться зрелищем парящих в облаках конструкций пришли тысячи туристов и жителей Китая. Им продемонстрировали передовые разработки в области кайт-техники, а также яркое шоу — битву и хореографическое представление воздушных змеев.