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Сотни изящных воздушных змеев поднялись в небо на фестивале в Китае

ФАН-ТВ

В Поднебесной прошел яркий и зрелищный праздник — Международный фестиваль воздушных змеев, история которого берет начало с середины 80-х годов XX века. Участники из разных стран запустили в небо сотни кайтов разных форм, цветов и размеров.

Сотни изящных воздушных змеев поднялись в небо на фестивале в Китае

Традиционно фестиваль проводят в городе Вэйфан. Насладиться зрелищем парящих в облаках конструкций пришли тысячи туристов и жителей Китая. Им продемонстрировали передовые разработки в области кайт-техники, а также яркое шоу — битву и хореографическое представление воздушных змеев.

«Я впервые приехала на этот фестиваль и увидела всю эту красоту своими глазами, эти змеи такие разные, парят себе в небе и радуют нас, это очень волшебно. Меня впечатлила большая акула. Она такая толстенькая, по сравнению с остальными, я не ожидала, что она вообще сможет взлететь. Это очень эффектно выглядит»,поделилась эмоциями одна из посетительниц Чен Си.

Среди участников фестиваля — представители разных стран, включая Россию, Швецию и Сальвадор. Ежегодно в Вэйфан приезжают мастера воздуха из более чем 30 государств и регионов.

«Я взял сюда около дюжины мягких и светящихся воздушных змеев. В этой категории мои кайты одни из лучших»,отметил участник из Китая Лю Вэй.

Вэйфан считается родиной воздушных змеев, и фестиваль здесь проводится с 1984 года. Это крупнейшее подобное мероприятие в мире.
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