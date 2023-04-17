Сотни изящных воздушных змеев поднялись в небо на фестивале в Китае

В Поднебесной прошел яркий и зрелищный праздник — Международный фестиваль воздушных змеев, история которого берет начало с середины 80-х годов XX века. Участники из разных стран запустили в небо сотни кайтов разных форм, цветов и размеров.
Традиционно фестиваль проводят в городе Вэйфан. Насладиться зрелищем парящих в облаках конструкций пришли тысячи туристов и жителей Китая. Им продемонстрировали передовые разработки в области кайт-техники, а также яркое шоу — битву и хореографическое представление воздушных змеев.
«Я впервые приехала на этот фестиваль и увидела всю эту красоту своими глазами, эти змеи такие разные, парят себе в небе и радуют нас, это очень волшебно. Меня впечатлила большая акула. Она такая толстенькая, по сравнению с остальными, я не ожидала, что она вообще сможет взлететь. Это очень эффектно выглядит», — поделилась эмоциями одна из посетительниц Чен Си.
Среди участников фестиваля — представители разных стран, включая Россию, Швецию и Сальвадор. Ежегодно в Вэйфан приезжают мастера воздуха из более чем 30 государств и регионов.
«Я взял сюда около дюжины мягких и светящихся воздушных змеев. В этой категории мои кайты одни из лучших», — отметил участник из Китая Лю Вэй.
Вэйфан считается родиной воздушных змеев, и фестиваль здесь проводится с 1984 года. Это крупнейшее подобное мероприятие в мире.