Сомнолог Сурненкова рассказала о негативных последствиях сна с открытым ртом

Сомнолог Татьяна Сурненкова предупредила об опасности сна с открытым ртом. Это может привести к негативным последствиям для зубов.
Врач сделала акцент на том, что такая привычка обернется появлением кариеса. Проблема заключается в неправильном дыхании. Когда человек получает воздух через рот, слюна высыхает. В этом элементе содержатся минералы, препятствующие появлению кариеса.
Однако открытый рот во время сна может свидетельствовать о более крупных проблемах. Например, апноэ. Это заболевание характеризуется остановкой дыхания во сне. Оно может привести к депрессии, диабету, инсульту и инфаркту.
Помимо проблем с ротовой полостью, неправильные привычки могут принести и головные боли. Как сообщает RT, если подобрать неправильную подушку, у человека возникнут мигрени, утомляемость и сонливость.