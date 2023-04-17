Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сомнолог Сурненкова рассказала о негативных последствиях сна с открытым ртом

Общество
Сомнолог Сурненкова рассказала о негативных последствиях сна с открытым ртом

Сомнолог Татьяна Сурненкова предупредила об опасности сна с открытым ртом. Это может привести к негативным последствиям для зубов.

Врач сделала акцент на том, что такая привычка обернется появлением кариеса. Проблема заключается в неправильном дыхании. Когда человек получает воздух через рот, слюна высыхает. В этом элементе содержатся минералы, препятствующие появлению кариеса.

Однако открытый рот во время сна может свидетельствовать о более крупных проблемах. Например, апноэ. Это заболевание характеризуется остановкой дыхания во сне. Оно может привести к депрессии, диабету, инсульту и инфаркту.

Помимо проблем с ротовой полостью, неправильные привычки могут принести и головные боли. Как сообщает RT, если подобрать неправильную подушку, у человека возникнут мигрени, утомляемость и сонливость.
советы сомнолога кариес апноэ
Военкоры ФАН