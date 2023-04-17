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ВСУ из «Градов» обстреляли город Васильевка в Запорожской области

Происшествия
ВСУ из «Градов» обстреляли город Васильевка в Запорожской области

Украинские военные обстреляли город Васильевка из РСЗО «Град» в Запорожской области. Об этом сообщил представитель городской администрации.

«Прилеты» случились около 18:10 по Москве. ВСУ нанесли прицельные удары по городу. Под атаки попала гражданская инфраструктура.

Согласно предварительной информации, в результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Повреждение получило здание магазина. В администрации города сообщили, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня. Об этом информирует RT.
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