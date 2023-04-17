ВСУ из «Градов» обстреляли город Васильевка в Запорожской области

Украинские военные обстреляли город Васильевка из РСЗО «Град» в Запорожской области. Об этом сообщил представитель городской администрации.
«Прилеты» случились около 18:10 по Москве. ВСУ нанесли прицельные удары по городу. Под атаки попала гражданская инфраструктура.
Согласно предварительной информации, в результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Повреждение получило здание магазина. В администрации города сообщили, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня. Об этом информирует RT.