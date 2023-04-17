Замглавы Пентагона Кол заявил об отсутствии у России поводов для применения ядерного оружия

России незачем применять ядерное оружие в ходе украинского конфликта, так как он не представляет для страны «экзистенциальной угрозы». Такого мнения придерживается заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
Государственный деятель напомнил, что не так давно представители Москвы и Вашингтона провели переговоры по текущей ситуации в мире. В ходе встречи российские политики неоднократно подчеркивали неизменность ядерной доктрины.
В частности, речь шла об использовании тактических боеголовок. Согласно документу, Кремль пойдет на такой шаг лишь при возникновении реальной угрозы для существования государства.
«Мы не думаем, что этот конфликт представляет собой такую угрозу», — отметил Кол в интервью для журнала Foreign Policy.
Также он добавил, что США не заинтересованы в непосредственном участии в боевых действиях. Президент страны Джо Байден неоднократно заявлял об этом, несмотря на военную поддержку киевских властей.
Меж тем в столице Бразилии завершились переговоры министра иностранных дел республики Мауро Виэйры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что многополярность представляет собой справедливое устройство мира.