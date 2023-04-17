Минсельхоз Словакии ввел запрет на импорт продуктов с Украины на неопределенный срок

Запрет на ввоз в Словакию определенных продуктов с Украины введен на неопределенный срок и его отмена будет зависеть от ситуации. Об этом сообщил Минсельхоз страны.
Ведомство добавляет, что на сельскохозяйственную продукцию следующую транзитом с Украины через территорию Словакии будет ставиться пломба. Кроме того продолжит действовать запрет на переработку украинских зерновых.
«Запрет на импорт будет действовать неопределенный срок в соответствии с развитием ситуации», — говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан сообщил, что основной целью данных ограничений является обеспечение здоровья граждан. Кроме того, министерство заинтересованно в обеспечении стабильности внутреннего рынка аграрной продукции.
Венгрия ранее тоже ужесточила контроль за транзитом украинского зерна через свою территорию. Это позволит подтвердить доставку продукции в пункт назначения и не позволит ей оседать на европейских рынках.