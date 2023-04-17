Обвиняемый в изнасиловании экс-футболист «Барселоны» Алвес в суде заявил, что все случилось по обоюдному согласию

Бывший футболист «Барселоны» бразилец Дани Алвес, который находится в заключении по делу об изнасиловании, признался в суде, что сексуальный контакт был по взаимному согласию, информирует Ассошиэйтед Пресс.
Сегодня Алвес выступил в Апелляционном суде Барселоны в надежде изменить меру наказания. Он признался, что между ним и женщиной, заявившей о насилии, действительно был сексуальный контакт. Однако все произошло исключительно по взаимному согласию. Футболист добавил, что скрывал это ранее, желая скрыть от своей супруги измену.
В начале этого года неизвестная женщина обвинила футболиста в изнасиловании, которое произошло в ночном клубе Барселоны. Алвес отрицал содеянное. Городской суд Барселоны 20 января вынес ему приговор в виде заключения под стражу без возможности освободиться под залог. Бразильцу грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.
Ранее RT сообщал, что Алвеса в тюрьме навещает лишь один человек.