Обвиняемый в изнасиловании экс-футболист «Барселоны» Алвес в суде заявил, что все случилось по обоюдному согласию

Сегодня Алвес выступил в Апелляционном суде Барселоны в надежде изменить меру наказания. Он признался, что между ним и женщиной, заявившей о насилии, действительно был сексуальный контакт. Однако все произошло исключительно по взаимному согласию. Футболист добавил, что скрывал это ранее, желая скрыть от своей супруги измену.