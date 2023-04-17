Депутат Алтухов предложил решения проблем нехватки IT-специалистов в РФ

На каждой встрече с руководителями IT-компаний неизбежно возникает вопрос качества подготовки кадров для отрасли. На одной из встреч ребята-разработчики поделились интересной статистикой: из 50-ти оставивших анкеты на Дне карьеры в одном из кубанских вузов до собеседования в компании дошли только 30 студентов-выпускников. Тестовое задание выполнили десять из них. И только один справился с задачей по алгоритму и его взяли на работу в IT-компанию. Этот пример иллюстрирует очень многие проблемы подготовки кадров: недостаток компетенций у выпускников высших и средне-специальных учебных заведений, разрыв между образовательными программами и теми профессиональными задачами, которые приходится решать специалисту.