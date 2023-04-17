Депутат Алтухов предложил решения проблем нехватки IT-специалистов в РФ

Сегодня, 17 апреля в Госдуме РФ состоялись парламентские слушания Комитета по просвещению на тему «Совершенствование правовых и организационных механизмов подготовки IT-специалистов». В текущих реалиях этот вопрос остается одним из самых актуальных. Сейчас потребность в кадрах высокотехнологичных специальностей в России будет расти все больше, потому что на повестке дня стоят острые задачи по импортозамещению иностранного софта, используемых ранее решений по информатизации бизнеса, тестированию и запуску собственных IT-продуктов. Стоит отметить, что вузы, колледжи и техникумы ежегодно готовят около 75 тысяч программистов, но при этом эксперты считают, что стране дополнительно требуется около миллиона IT-специалистов.
На фоне этого в своей колонке для ФАН депутат Госдумы РФ, член комитета по экономической политике Сергей Алтухов обратил внимание на то, что система по наращиванию бюджетных мест в учебных заведениях не решит кардинально проблему. Политик объяснил, почему решение проблемы кроется не в количестве специалистов, а в качестве их подготовки.
Я б в айтишники пошел, пусть меня научат. Колонка Сергея Алтухова
На каждой встрече с руководителями IT-компаний неизбежно возникает вопрос качества подготовки кадров для отрасли. На одной из встреч ребята-разработчики поделились интересной статистикой: из 50-ти оставивших анкеты на Дне карьеры в одном из кубанских вузов до собеседования в компании дошли только 30 студентов-выпускников. Тестовое задание выполнили десять из них. И только один справился с задачей по алгоритму и его взяли на работу в IT-компанию. Этот пример иллюстрирует очень многие проблемы подготовки кадров: недостаток компетенций у выпускников высших и средне-специальных учебных заведений, разрыв между образовательными программами и теми профессиональными задачами, которые приходится решать специалисту.
Отдельно стоит остановиться на проблеме завышенных зарплатных ожиданий молодых специалистов — на профессиональном жаргоне их называют «джунами». Рынок программистов перегрет. Из-за высокого спроса опытные специалисты стоят дорого, а планка требований «джунов» абсолютно не соответствует их профессиональным возможностям. В итоге компания вынуждена вкладываться в образование молодого специалиста и одновременно стараться его удержать, потому что с повышением уровня навыков растут и притязания специалистов.
Решением проблемы может быть более глубокое вовлечение бизнеса в подготовку кадров. А вузам, выпускающим специалистов в этой сфере, стоит кардинально пересмотреть систему взаимоотношений с работодателями. Зарплаты преподавателей высшей школы, ведущих дисциплины по специальностям, особенно в провинциальных вузах неконкурентоспособны с оплатой труда специалистов в области IT. Поэтому есть большие вопросы к качеству знаний, которые даются.
На встрече с представителями бизнеса в Краснодарском крае было высказано предложение в рамках Ассоциации IT Кубани создать фонд для грантовой поддержки преподавателей по IT-направлению в вузах. Пересмотреть систему квалификационных требований для преподавателей IT-дисциплин: часто отсутствие ученых степеней и званий приводит к тому, что высшую школу покидают высококвалифицированные специалисты-практики. Еще одной дополнительной возможностью закрыть потребности рынка труда в высококвалифицированных кадрах могло бы стать второе высшее по IT-специальности для отличников первого высшего образования, тех, кто окончил вуз с «красным» дипломом.
Согласен с предложениями участников сегодняшних слушаний насчет того, что нужно более детально структурировать потребности отрасли в части запроса на специалистов. Красивые и круглые цифры в полмиллиона-миллион не дают представления о реальном запросе работодателей по конкретным направлениям подготовки в рамках одной специальности.